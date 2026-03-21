To jeden z tych przepisów, które świetnie sprawdzają się w zabiegane dni. Całość przygotowuje się w jednym garnku, bez skomplikowanych etapów i bez długiego stania przy kuchence. Zupa najlepiej smakuje podana gorąca, posypana świeżą natką pietruszki.
Składniki (4-5 porcji)
- 1,5 litra bulionu drobiowego lub warzywnego
- 2 serki topione (ok. 200 g)
- 220 g makaronu orzo
- 1 por
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 większa marchewka
- 2 łyżki masła lub oliwy
- • 100 ml śmietanki 18% lub 30%
- • sól i świeżo mielony pieprz do smaku
- • garść świeżej natki pietruszki
- • 1–2 łyżki soku z cytryny (opcjonalnie)
Najlepiej użyć dobrej jakości bulionu, to on nadaje całej zupie głęboki aromat.
Składniki na pulpeciki
- 350 g mielonego mięsa z kurczaka lub indyka
- 1 jajko
- 2 łyżki bułki tartej
- 1 ząbek czosnku
- sól i pieprz do smaku
Pulpeciki najlepiej formować niewielkie - dzięki temu ugotują się równomiernie i będą wyjątkowo delikatne.
Przygotowanie zupy
Cebulę, pora i czosnek drobno posiekać, a marchewkę zetrzeć na tarce o grubych oczkach.
W dużym garnku rozgrzać masło lub oliwę. Dodać cebulę i smażyć chwilę, aż się zeszkli.
Następnie dodać pora, marchewkę i czosnek. Smażyć kilka minut, aż warzywa zmiękną i zaczną wydzielać aromat.
Wlać bulion i doprowadzić do wrzenia.
Serki topione pokroić na mniejsze kawałki i dodać do zupy. Mieszać, aż całkowicie się rozpuszczą i utworzą kremową bazę.
Przygotowanie pulpecików
Do miski przełożyć mielone mięso.
Dodać jajko, bułkę tartą, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sól i pieprz.
Dokładnie wymieszać masę i uformować niewielkie kulki.
Gotowanie zupy
Do gotującej się zupy wsypać makaron orzo.
Po chwili delikatnie wkładać przygotowane pulpeciki.
Gotować około 10-12 minut, aż makaron będzie miękki, a pulpeciki w pełni ugotowane.
Na koniec wlać śmietankę i dokładnie wymieszać.
Doprawić zupę solą i pieprzem do smaku. Opcjonalnie dodać sok z cytryny, który podkreśli smak i doda świeżości.
Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.
Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa
- makaron orzo jest miękki
- pulpeciki są w pełni ugotowane w środku
- serki całkowicie się rozpuściły
- zupa ma kremową, lekko gęstą konsystencję
Jeśli zupa stanie się zbyt gęsta, można dodać odrobinę gorącego bulionu lub wody.
Najczęstsze błędy
- dodanie serka do zbyt zimnego bulionu - może się gorzej rozpuścić
- zbyt duże pulpeciki - gotują się dłużej i mogą być mniej delikatne
- przegotowanie makaronu - zupa stanie się zbyt gęsta
- brak doprawienia - smak będzie zbyt łagodny
Jak podawać
Zupę najlepiej podawać gorącą, z dużą ilością świeżej natki pietruszki.
Świetnie smakuje z chrupiącym pieczywem lub grzankami. Dzięki pulpecikom i makaronowi jest bardzo sycąca i bez problemu zastąpi cały obiad.
To także danie, które dobrze smakuje następnego dnia – po podgrzaniu aromaty jeszcze bardziej się łączą.
