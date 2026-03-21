To jeden z tych przepisów, które świetnie sprawdzają się w zabiegane dni. Całość przygotowuje się w jednym garnku, bez skomplikowanych etapów i bez długiego stania przy kuchence. Zupa najlepiej smakuje podana gorąca, posypana świeżą natką pietruszki.

Składniki (4-5 porcji)

1,5 litra bulionu drobiowego lub warzywnego

2 serki topione (ok. 200 g)

220 g makaronu orzo

1 por

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 większa marchewka

2 łyżki masła lub oliwy

• 100 ml śmietanki 18% lub 30%

• sól i świeżo mielony pieprz do smaku

• garść świeżej natki pietruszki

• 1–2 łyżki soku z cytryny (opcjonalnie)

Najlepiej użyć dobrej jakości bulionu, to on nadaje całej zupie głęboki aromat.

Składniki na pulpeciki

350 g mielonego mięsa z kurczaka lub indyka

1 jajko

2 łyżki bułki tartej

1 ząbek czosnku

sól i pieprz do smaku

Pulpeciki najlepiej formować niewielkie - dzięki temu ugotują się równomiernie i będą wyjątkowo delikatne.

Przygotowanie zupy

Cebulę, pora i czosnek drobno posiekać, a marchewkę zetrzeć na tarce o grubych oczkach.

W dużym garnku rozgrzać masło lub oliwę. Dodać cebulę i smażyć chwilę, aż się zeszkli.

Następnie dodać pora, marchewkę i czosnek. Smażyć kilka minut, aż warzywa zmiękną i zaczną wydzielać aromat.

Wlać bulion i doprowadzić do wrzenia.

Serki topione pokroić na mniejsze kawałki i dodać do zupy. Mieszać, aż całkowicie się rozpuszczą i utworzą kremową bazę.

Przygotowanie pulpecików

Do miski przełożyć mielone mięso.

Dodać jajko, bułkę tartą, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sól i pieprz.

Dokładnie wymieszać masę i uformować niewielkie kulki.

Gotowanie zupy

Do gotującej się zupy wsypać makaron orzo.

Po chwili delikatnie wkładać przygotowane pulpeciki.

Gotować około 10-12 minut, aż makaron będzie miękki, a pulpeciki w pełni ugotowane.

Na koniec wlać śmietankę i dokładnie wymieszać.

Doprawić zupę solą i pieprzem do smaku. Opcjonalnie dodać sok z cytryny, który podkreśli smak i doda świeżości.

Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.

Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa

makaron orzo jest miękki

pulpeciki są w pełni ugotowane w środku

w środku serki całkowicie się rozpuściły

zupa ma kremową, lekko gęstą konsystencję

Jeśli zupa stanie się zbyt gęsta, można dodać odrobinę gorącego bulionu lub wody.

Najczęstsze błędy

dodanie serka do zbyt zimnego bulionu - może się gorzej rozpuścić

zbyt duże pulpeciki - gotują się dłużej i mogą być mniej delikatne

przegotowanie makaronu - zupa stanie się zbyt gęsta

brak doprawienia - smak będzie zbyt łagodny

Jak podawać

Zupę najlepiej podawać gorącą, z dużą ilością świeżej natki pietruszki.

Świetnie smakuje z chrupiącym pieczywem lub grzankami. Dzięki pulpecikom i makaronowi jest bardzo sycąca i bez problemu zastąpi cały obiad.

To także danie, które dobrze smakuje następnego dnia – po podgrzaniu aromaty jeszcze bardziej się łączą.