To jeden z tych przepisów, które świetnie sprawdzają się w zabiegane dni. Całość przygotowuje się w jednym garnku, bez skomplikowanych etapów i bez długiego stania przy kuchence. Zupa najlepiej smakuje podana gorąca, posypana świeżą natką pietruszki.

Składniki (4-5 porcji)

  • 1,5 litra bulionu drobiowego lub warzywnego
  • 2 serki topione (ok. 200 g)
  • 220 g makaronu orzo
  • 1 por
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 większa marchewka
  • 2 łyżki masła lub oliwy
  • • 100 ml śmietanki 18% lub 30%
  • • sól i świeżo mielony pieprz do smaku
  • • garść świeżej natki pietruszki
  • • 1–2 łyżki soku z cytryny (opcjonalnie)
Reklama

Najlepiej użyć dobrej jakości bulionu, to on nadaje całej zupie głęboki aromat.

Składniki na pulpeciki

  • 350 g mielonego mięsa z kurczaka lub indyka
  • 1 jajko
  • 2 łyżki bułki tartej
  • 1 ząbek czosnku
  • sól i pieprz do smaku

Pulpeciki najlepiej formować niewielkie - dzięki temu ugotują się równomiernie i będą wyjątkowo delikatne.

Przygotowanie zupy

Cebulę, pora i czosnek drobno posiekać, a marchewkę zetrzeć na tarce o grubych oczkach.

W dużym garnku rozgrzać masło lub oliwę. Dodać cebulę i smażyć chwilę, aż się zeszkli.

Następnie dodać pora, marchewkę i czosnek. Smażyć kilka minut, aż warzywa zmiękną i zaczną wydzielać aromat.

Wlać bulion i doprowadzić do wrzenia.

Serki topione pokroić na mniejsze kawałki i dodać do zupy. Mieszać, aż całkowicie się rozpuszczą i utworzą kremową bazę.

Przygotowanie pulpecików

Do miski przełożyć mielone mięso.

Dodać jajko, bułkę tartą, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sól i pieprz.

Dokładnie wymieszać masę i uformować niewielkie kulki.

Gotowanie zupy

Do gotującej się zupy wsypać makaron orzo.

Po chwili delikatnie wkładać przygotowane pulpeciki.

Gotować około 10-12 minut, aż makaron będzie miękki, a pulpeciki w pełni ugotowane.

Na koniec wlać śmietankę i dokładnie wymieszać.

Reklama

Doprawić zupę solą i pieprzem do smaku. Opcjonalnie dodać sok z cytryny, który podkreśli smak i doda świeżości.

Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.

Jak sprawdzić, czy zupa jest gotowa

  • makaron orzo jest miękki
  • pulpeciki są w pełni ugotowane w środku
  • serki całkowicie się rozpuściły
  • zupa ma kremową, lekko gęstą konsystencję

Jeśli zupa stanie się zbyt gęsta, można dodać odrobinę gorącego bulionu lub wody.

Najczęstsze błędy

  • dodanie serka do zbyt zimnego bulionu - może się gorzej rozpuścić
  • zbyt duże pulpeciki - gotują się dłużej i mogą być mniej delikatne
  • przegotowanie makaronu - zupa stanie się zbyt gęsta
  • brak doprawienia - smak będzie zbyt łagodny

Jak podawać

Zupę najlepiej podawać gorącą, z dużą ilością świeżej natki pietruszki.

Świetnie smakuje z chrupiącym pieczywem lub grzankami. Dzięki pulpecikom i makaronowi jest bardzo sycąca i bez problemu zastąpi cały obiad.

To także danie, które dobrze smakuje następnego dnia – po podgrzaniu aromaty jeszcze bardziej się łączą.