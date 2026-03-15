Rosół to kultowa polska zupa. Jadamy rosół w niedziele i święta. Czasem coś zostanie z niedzieli, delektujemy się więc rosołem w dni powszednie. Jeśli zrobimy więcej rosołu, to można go z powodzeniem zamrozić. Wtedy wyciągamy porcję i robimy sobie rosół z jajkiem.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Rosół to zupa - jak się wydaje - prosta w przygotowaniu. Trzeba jednak znać parę trików, by zupa była uwodzicielsko pyszne. Stawiamy też na dobre składniki. Do rosołu dajemy dużo warzyw i świetnej jakości mięso. Nic się potem nie zmarnuje - z warzyw zróbmy sałatkę jarzynową, a z mięsa np. farsz do pierogów lub pasztecików. A zamiast makaronu - będziemy mieć przepyszne i pożywne niteczki z roztrzepanego w rosole jajka.

Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Tym razem przygotujemy niedzielny rosół inaczej, niż do tej pory. A właściwie podamy go inaczej. Taki rosół z jajkiem bywa nazywany zupą jajeczną.

Składniki

1 kg szpondra wołowego

pół kurczaka

pół dużego selera

dwie cebule

3 ząbki czosnku

4 marchewki

2 pietruszki

por

kilka kulek ziela angielskiego

3 liście laurowe

łyżeczka czarnego pieprzu ziarnistego

2 grzyby suszone

łyżeczka suszonego lubczyku

sól

po jednym jajku dla jednej osoby

Przygotowanie

Mięso i obrane warzywa wkładamy do dużego garnka, zalewamy wodą i stawiamy na niewielkim ogniu. Dodajemy przyprawy, solimy do smaku. Niech rosół sobie "mruga" na wolnym ogniu przez co najmniej dwie godziny. Pieczony rosół gotowy. Rosół podajemy z ulubionym makaronem, posypany zieloną pietruszką. A teraz zaczyna się magia. Do mniejszego garnka przelewamy np. cztery porcje rosołu. Wlewamy rozbełtane jajka cienkim strumieniem do wrzącego bulionu, cały czas mieszając, by powstały delikatne nitki. Gotujemy jeszcze chwilę. Taki rosół, zwany zupą jajeczną, podajemy bardzo gorący, posypany natką pietruszki. Smacznego!