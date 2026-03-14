Czym jest wasabi

Wasabi, podobnie jak chrzan, należy do rodziny roślin krzyżowych. Rośnie dziko w Japonii, wzdłuż łagodnie płynących, bogatych w minerały cieków wodnych w niskich temperaturach. Japonia nie jest już w stanie zaspokoić własnego zapotrzebowania na wasabi, dlatego uprawia się je również w USA, na Tajwanie i w Chinach. Ze względu na ograniczony obszar uprawy, świeże wasabi jest bardzo drogie i kosztuje nawet 1 500 zł. za kilogram! Alternatywą są gotowe pasty. Jednak zamiast wasabi, zazwyczaj zawierają one mieszankę chrzanu, olejków musztardowych i barwników. Lepszym zamiennikiem jest proszek wasabi, który miesza się z wodą, tworząc pastę.

Istnieją dwa główne rodzaje wasabi: wyjątkowo ostre Matsuma i nieco łagodniejsze Daruma. Świeże ma wyraźną, lekko słodkawą ostrość. Tradycyjnie trze się je na desce pokrytej szorstką skórą rekina. Częściej używa się drobnej tarki, a wasabi zawsze dodaje się do potraw na świeżo, aby zachować jego pełny aromat.

Przepis na dip z wasabi i awokado

Składniki na dip z awokado i wasabi: - 1 dojrzałe awokado, - 1 łyżka jogurtu, - 2 łyżki proszku wasabi, - 2 łyżki wody, - 1 limonka, - 1 łyżeczka jasnego sosu sojowego, - sól, - kolendra

Przygotowanie dipu z awokado i wasabi

1. Zmiksuj awokado i jogurt, aż powstanie kremowa mieszanka. 2. Wymieszaj proszek wasabi z wodą tak, aby powstała jednolita pasta, a następnie dodaj ją do kremu z awokado. 3. Dopraw sokiem z limonki, jasnym sosem sojowym i solą. 4. Drobno posiekaj umytą kolendrę i dodaj do dipu.