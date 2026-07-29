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Szybki przepis na ciasto borówkowe. Upieczesz dosłownie w kilka minut

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:21
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Ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz. Upieczesz dosłownie w kilka minut/shutterstock
Borówki to smak drugiej połowy lata. Zajadamy się nimi, robimy konfitury, dodajemy do deserów albo ciast. Ewa Wachowicz proponuje przepis na ciasto borówkowe. Jego sekretnym składnikiem jest beza. Ciasto to piecze się dosłownie w kilka minut.

Borówki to owoce, które są zdrowe i pożywne. Można je jeść nawet będąc na diecie. To owoce, które zawierają witaminy A, C, E, K, witaminy z grupy B (w tym kwas foliowy). Witamina C i E, jako antyoksydanty, pomagają w walce z wolnymi rodnikami i wspierają odporność.

Ciasto z borówkami od Ewy Wachowicz. Piecze się je w kilka minut

Borówki to owoce, które są bogate w błonnik a także wspomagają trawienie i regulują pracę jelit. Zawierają również antocyjany, które nadają im kolor i działają przeciwzapalnie oraz przeciwutleniająco. Można je jeść na surowo, dodawać do owsianki albo odżywczych koktajli.

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Ewa Wachowicz proponuje zrobić z nimi ciasto. Jego pieczenie zajmuje dosłownie kilka minut. Smaku dodaje jej beza. W połączeniu z kruchym ciastem i słodko-kwaśnymi owocami jest deserem, który podbije podniebienie niejednego smakosza słodkości. Oto przepis na ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz.

Ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz - składniki

  • 300 g - mąki
  • 200 g - masła
  • 3 - żółtka
  • 100 g - cukru pudru
  • 1 - cukier waniliowy

Beza

  • 3 - białka
  • 6 łyżek - cukru pudru

Nadzienie

  • 400 g - borówek świeżych lub mrożonych
  • ½ szklanki - wody
  • 1 łyżka - cukru
  • 1 łyżka - mąki ziemniaczanej lub kisielu
  • 150 g - dżemu

Ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz - przygotowanie

  1. Mąkę przesiać na schłodzoną stolnicę (najlepsza jest marmurowa lub zimny kamienny blat), dodać cukier, cukier waniliowy i posiekane masło. Wyrobić nożem. Dodać żółtka i zagnieść rękami. Kiedy ciasto będzie gotowe, zawinąć w folię i chłodzić w lodówce 2 godziny.
  2. Formę 23x35 cm (lub tortownicę) posmarować masłem i wysypać mąką. Ciasto uformować tak, aby przykryło dno i brzegi formy, ponakłuwać widelcem. Piec 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C.
  3. Borówki rozmrozić na sicie lub wykorzystać świeże. W niewielkiej ilości wody spod borówek rozrobić mąkę ziemniaczaną lub kisiel (żurawinowy albo cytrynowy). Jeśli wody wystarczy, zagotować ją z cukrem, jeśli nie - użyć wody czystej. Rozrobioną kartoflankę (lub kisiel) połączyć z posłodzonym wrzątkiem. Dodać borówki, wymieszać i szybko zdjąć z ognia. Ostudzić.
  4. Ciasto wyjąć, posmarować dżemem, nałożyć masę borówkową. Białka ubić na pianę, dodać cukier i ubić na gładką masę bezową. Przy pomocy rękawa cukierniczego ozdobić nią masę borówkową, np. robiąc kratkę.
  5. Piec w piekarniku rozgrzanym do 130 st. C kilka minut, aż beza lekko się zrumieni (nie powinna zbrązowieć).
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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisborówkiciasto z borówkami
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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