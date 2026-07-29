Borówki to owoce, które są zdrowe i pożywne. Można je jeść nawet będąc na diecie. To owoce, które zawierają witaminy A, C, E, K, witaminy z grupy B (w tym kwas foliowy). Witamina C i E, jako antyoksydanty, pomagają w walce z wolnymi rodnikami i wspierają odporność.
Ciasto z borówkami od Ewy Wachowicz. Piecze się je w kilka minut
Borówki to owoce, które są bogate w błonnik a także wspomagają trawienie i regulują pracę jelit. Zawierają również antocyjany, które nadają im kolor i działają przeciwzapalnie oraz przeciwutleniająco. Można je jeść na surowo, dodawać do owsianki albo odżywczych koktajli.
Ewa Wachowicz proponuje zrobić z nimi ciasto. Jego pieczenie zajmuje dosłownie kilka minut. Smaku dodaje jej beza. W połączeniu z kruchym ciastem i słodko-kwaśnymi owocami jest deserem, który podbije podniebienie niejednego smakosza słodkości. Oto przepis na ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz.
Ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz - składniki
- 300 g - mąki
- 200 g - masła
- 3 - żółtka
- 100 g - cukru pudru
- 1 - cukier waniliowy
Beza
- 3 - białka
- 6 łyżek - cukru pudru
Nadzienie
- 400 g - borówek świeżych lub mrożonych
- ½ szklanki - wody
- 1 łyżka - cukru
- 1 łyżka - mąki ziemniaczanej lub kisielu
- 150 g - dżemu
Ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz - przygotowanie
- Mąkę przesiać na schłodzoną stolnicę (najlepsza jest marmurowa lub zimny kamienny blat), dodać cukier, cukier waniliowy i posiekane masło. Wyrobić nożem. Dodać żółtka i zagnieść rękami. Kiedy ciasto będzie gotowe, zawinąć w folię i chłodzić w lodówce 2 godziny.
- Formę 23x35 cm (lub tortownicę) posmarować masłem i wysypać mąką. Ciasto uformować tak, aby przykryło dno i brzegi formy, ponakłuwać widelcem. Piec 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C.
- Borówki rozmrozić na sicie lub wykorzystać świeże. W niewielkiej ilości wody spod borówek rozrobić mąkę ziemniaczaną lub kisiel (żurawinowy albo cytrynowy). Jeśli wody wystarczy, zagotować ją z cukrem, jeśli nie - użyć wody czystej. Rozrobioną kartoflankę (lub kisiel) połączyć z posłodzonym wrzątkiem. Dodać borówki, wymieszać i szybko zdjąć z ognia. Ostudzić.
- Ciasto wyjąć, posmarować dżemem, nałożyć masę borówkową. Białka ubić na pianę, dodać cukier i ubić na gładką masę bezową. Przy pomocy rękawa cukierniczego ozdobić nią masę borówkową, np. robiąc kratkę.
- Piec w piekarniku rozgrzanym do 130 st. C kilka minut, aż beza lekko się zrumieni (nie powinna zbrązowieć).
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.