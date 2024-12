Pierogi to kwintesencja polskiej kuchni: ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami, z owocami. Podajemy je na stół zarówno na co dzień, jak i od święta. Mówi się, że ich sekretem jest idealne ciasto. Powinno być delikatne, miękkie i elastyczne. Taki efekt niełatwo osiągnąć. Okazuje się, że dobrym pomysłem jest dodanie do ciasta na pierogi odrobiny masła.