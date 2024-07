Horiatiki to grecka sałatka wiejska. W Polsce jest nazywana sałatką grecką. Ta oryginalna wygląda nieco inaczej od tej, do której przyzwyczailiśmy się w polskich restauracjach. Sekret tej sałatki kryje się w doskonałych składnikach. Zobaczcie, jak przygotowuje ją Bartek Kieżun, autor bestsellerowej książki pt. "Ateny do zjedzenia". Jest doskonała na upały.