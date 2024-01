Symbole E na opakowaniach produktów spożywczych. Co oznaczają?

Symbol E w połączeniu z liczbą oznacza kod dodatku do żywności, który uznany został za dozwolony do użycia przez odpowiednie instytucje Unii Europejskiej. Litera E jest skrótem od nazwy naszego kontynentu. Oznaczenia E są kodami chemicznych dodatków do żywności. Nie wszystkie z nich – wbrew powszechnej opinii – są jednak sztucznie wytworzone i potencjalnie szkodliwe. W związku z tym pod oznaczeniem E kryją się zarówno substancje wytworzone z naturalnych składników jak i dodatki syntetyczne wyprodukowane w drodze procesów chemicznych.

Dodatki, aby znaleźć się w produktach spożywczych, muszą spełniać konkretne normy. Wszystkie znajdujące się w nich E są zatem dopuszczone do spożycia, ale w przypadku niektórych – jedynie w bardzo ograniczonej ilości. Niestety część z nich znajduje się w wielu produktach i w związku z tym spożywając kilka z nich możemy przekroczyć bezpieczną dawkę. Z tego powodu, mimo że wszystkie dodatki wpisane na listę E uznawane są za bezpieczne, to wiele z nich wzbudza kontrowersje.

Lista dodatków E

Substancje dodawane do produktów spożywczych mają na celu poprawę ich smaku lub zapachu oraz przedłużenie terminu przydatności. Stanowią grupę niejednorodną. Mogą to być barwniki, konserwanty i inne środki. O przynależności do poszczególnej kategorii decyduje liczba znajdująca się za literą.

Zakres numerów listy dodatków E do żywności wygląda następująco:

100–199 – barwniki;

– barwniki; 200–299 – konserwanty;

– konserwanty; 300–399 – przeciwutleniacze i regulatory kwasowości;

– przeciwutleniacze i regulatory kwasowości; 400–499 – emulgatory, środki spulchniające, żelujące itp.;

– emulgatory, środki spulchniające, żelujące itp.; 500–599 – środki pomocnicze;

– środki pomocnicze; 600–699 – wzmacniacze smaku;

– wzmacniacze smaku; 900–999 – środki słodzące, nabłyszczające i inne;

– środki słodzące, nabłyszczające i inne; 1000–1999 – stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne.

Które E są szkodliwe?

Wiele dodatków do żywności spożytych w nadmiarze może wpłynąć na nasze złe samopoczucie i powodować alergie, nudności, wymioty, bóle brzucha, pobudzenie czy bóle głowy. Mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie naszego organizmu oraz zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwory.

Potencjalnie niebezpieczne dodatki do żywności to m.in.:

E123 – amarant, czerwony barwnik;

– amarant, czerwony barwnik; E151 – czerń brylantowa, czarny barwnik;

– czerń brylantowa, czarny barwnik; E210–E213 – kwas benzoesowy i benzoesany;

– kwas benzoesowy i benzoesany; E220–E228 – dwutlenek siarki i siarczany;

– dwutlenek siarki i siarczany; E230 – bifenyl;

– bifenyl; E249–E252 – azotyny;

– azotyny; E320 – butylohydroksyanizol;

– butylohydroksyanizol; E420 – sorbitol;

– sorbitol; E951 – aspartam;

– aspartam; E954 – sacharyna.

Które E są bezpieczne?

Żywność, którą możemy kupić w sklepach zawiera wiele E, które zazwyczaj kojarzą nam się negatywnie. Nie zawsze jednak w ten sposób oznaczone są sztuczne dodatki, które są szkodliwe dla naszego zdrowia. Pod oznaczeniem E na szczęście kryje się również wiele naturalnych i nieszkodliwych substancji, a co za tym idzie dobry skład produktu.

Do najpopularniejszych bezpiecznych dodatków E należą:

E100 – kurkumina, żółty barwnik;

– kurkumina, żółty barwnik; E101 – ryboflawina – witamina B2, żółty barwnik;

– ryboflawina – witamina B2, żółty barwnik; E140 – chlorofile i chlorofiliany, zielony barwnik;

– chlorofile i chlorofiliany, zielony barwnik; E160 – karoteny, pomarańczowe barwniki;

– karoteny, pomarańczowe barwniki; E270 – kwas mlekowy;

– kwas mlekowy; E300 – kwas askorbinowy;

– kwas askorbinowy; E306 – tokoferole – witamina E;

– tokoferole – witamina E; E322 – lecytyna;

– lecytyna; E406 – agar.

Nie tylko E, czyli inne symbole na opakowaniach produktów spożywczych

Produkty spożywcze na swoich opakowaniach zawierają jeszcze szereg innych oznaczeń, które podzielić można przede wszystkim na informujące o:

składzie,

spełnieniu norm,

certyfikatach jakości.

Zadaniem tych oznaczeń jest przekazanie jak najbardziej szczegółowych informacji o konkretnym produkcie. Dzięki temu klienci mają możliwość dokonywania lepszych i bardziej świadomych wyborów.

Żywność o specjalnym przeznaczeniu

Na wielu opakowaniach znajdują się oznaczenia informujące o tym, że zawierają żywność o specjalnym przeznaczeniu. Mowa o produktach, które nie zawierają konkretnego składnika i mogą być bezpiecznie spożywane przez osoby o pewnych wymaganiach związanych ze swoim stanem zdrowia lub rodzajem diety.

Jednym z najbardziej znanych tego typu symboli jest V-Label, za pomocą którego na całym świecie oznaczane są produkty wegańskie i wegetariańskie.

Symbol Przekreślonego Kłosa jest z kolei międzynarodowym oznaczeniem informującym o tym, że dany produkt nie zawiera w swoim składzie glutenu. Informacja ta jest istotna dla osób chorujących na celiakię czy cierpiących na nadwrażliwość na gluten.

Euroliść

Na opakowaniach znaleźć możemy szereg oznaczeń dotyczących otrzymania przez produkty konkretnych certyfikatów jakości. W związku z tym, że coraz popularniejszy staje się zdrowy styl życia, wielu z nas zwraca szczególną uwagę na oznaczenia informujące o żywności ekologicznej. Najpopularniejszym tego typu oznaczeniem jest Euroliść, czyli unijny znak produkcji ekologicznej. Jego logo to składa się z 12 białych gwiazdek znajdujących się na zielonym tle i ułożonych w kształt liścia. Obowiązuje od 2010 roku i jest obowiązkowe dla produktów sprzedawanych jako żywność ekologiczna na terenie Unii Europejskiej.

Nutri-Score

Na opakowaniach produktów spożywczych możemy znaleźć jeszcze litery od A do E, które umieszczone są na kolorowym tle. Stanowią one element Nutri-Score, czyli opracowanego przez francuskich naukowców systemu znakowania żywności ze względu na ich wartość odżywczą. Oznaczenie to ma ułatwić wybór produktów konsumentom, ponieważ można dzięki niemu odróżnić produkty zdrowsze od tych mniej zdrowych. Poszczególne litery alfabetu wraz z kolorem tła, na którym zostały umieszczone, mają konkretne znaczenie:

A na ciemnozielonym tle,

B na zielonym tle,

C na żółtym tle,

D na pomarańczowym tle,

E na czerwonym tle.

Produkty oznaczone literą A mają wysoką wartość odżywczą i powinny być spożywane w większej ilości w przeciwieństwie do tych z literą E, których powinno się jeść zdecydowanie mniej.