Rano była już filiżanka kawy, około południa herbata, może teraz czas na rooibos? Spokojnie można go wypić nawet wieczorem. Nie zawiera kofeiny ani teiny. Co jeszcze warto wiedzieć o tym napoju, który pochodzi z Afryki?

Rooibos to napój sporządzany z czerwonokrzewu. Toroślina z rodziny bobowatych, która rośnie w Afryce. pozyskuje się więc go z krzewu, ale nie herbacianego. Można nazwać go ziołowym naparem. Ma łagodny, miodowy smak z karmelową nutą. Słynie z właściwości odchudzających.

Jak parzyć rooibos?

Co jeszcze różni rooibos od herbaty? W jego przypadku parzymy malutkie igiełki. Dojrzałe liście rooibos zbiera się, a następnie tnie właśnie na igiełki i suszy. Jednak tak samo, jak typowe herbaty rooibos może być poddany fermentacji. Zmienia wtedy kolor na lekko brązowy. Po wysuszeniu jest gotowy do parzenia.

Jak przygotować rooibos do picia?

Tak, jak w przypadku herbaty, ma to duży wpływ na smak. Na filiżankę wystarczy jedna łyżeczka suszu. Zalej go gorącą wodą, ale nie wrzącą wodą, odczekaj około minutę po zagotowaniu, by woda miała temperaturę ok. 90-95 stopni Celsjusza. Możesz zostawić go na kilka minut pod przykryciem. Rooibos smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Z czym go podawać?

Pasują do niego soki owocowe, mleko, a zwłaszcza miód, który jeszcze podkreśla jego charakterystyczną nutę. Gdy przekonasz się do jego smaku, nie potrzebuje żądnych dodatków.

Kiedy warto go pić?

Rooibos polecany jest przy nadciśnieniu, bo nie zawiera kofeiny i nie działa pobudzająco.

Napój łagodzi bóle brzucha.

Przeciwutleniacze sprawiają, że można wykorzystywać go w profilaktyce antynowotworowej.

Podczas odchudzania, bo rooibos (bez dodatków) nie ma kalorii. Ale to nie wszystko. Zawiera leptynę, czyli hormon, który wysyła do mózgu informację, że jesteśmy najedzeni. Zatrzymuje również tworzenie nowych komórek tłuszczowych.

Co zawiera?

Ilość przeciwutleniaczy, które zawiera rooibos jest imponująca. To aż 187 różnych związków fenolowych. Nic dziwnego, że ludy zamieszkujące Afrykę, uważały czerwonokrzew za roślinę życiodajną. Napój dostarcza także składników mineralnych, takich jak w tym wapń, potas, sód, cynk, magnez. Rooibos można podawać nawet niemowlętom (od szóstego miesiąca) i dzieciom. Jest idealny dla kobiet w ciąży.