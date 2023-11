Miłośnicy małej czarnej mogą się zastanawiać, czy to jeszcze kawa czy już deser. Jednak, gdy dodamy, że przepis na pumpkin spice latte powstał w Waszyngtonie w sieciówce Starbucks, wszystko jest jasne. Kawa w Ameryce musi być duża, ze sporą ilością spienionego mleka, warstwą bitej śmietany i syropem. Jak to się więc stało, że kawa dyniowa tak dobrze przyjęła się też w Europie? To właśnie kwestia syropu dyniowego. Dzięki niemu wcale nie musi być taka słodka, a korzenne przyprawy sprawią, że będzie wyrazista i aromatyczna. Dlatego tak świetnie smakuje w jesienne dni, zwłaszcza gdy wieje i pada.

Skąd dynia w kawie?

Choć receptura pumpkin spice latte powstała w 2003 roku, to jej entuzjaści przypisują jej znacznie dłuższą historię. Pierwsi amerykańscy osadnicy z kolonii Plymouth w południowej Nowej Anglii wydrążoną skorupkę dyni wypełniali mlekiem, miodem i przyprawami, a potem piekli w gorącym popiele. Mógł to być pierwowzór kawy dyniowej. Teraz do jej zrobienia w domu potrzebujemy tylko kilku składników. Najważniejszy to syrop dyniowy z rozgrzewającymi przyprawami - imbirem, cynamonem, goździkami, wanilią, gałką muszkatołową. Do tego spienione mleko i dla chętnych warstwa bitej śmietany posypana cynamonem do ozdoby. I mocna kawa. Napój najlepiej podawać w amerykańskich rozmiarach, czyli w dużych szklankach lub kubkach. Mamy sprawdzony przepis, kawa będzie lepsza niż z niejednej kawiarni.

Jak zrobić dyniową kawę? Oto sprawdzony przepis

Zaczynamy od przygotowania syropu:

szklanka pokrojonej w kostkę dyni

do smaku cynamon, imbir, gałka muszkatołowa, mielone goździki

ekstrakt z wanilii lub cukier waniliowy do smaku

pół szklanki słodzonego mleka skondensowanego

plus kawa, mleko, ew. bita śmietana i syrop klonowy

Do rondelka wrzuć dynię i przyprawy, zalej wodą (ok. 150 ml). Zagotuj, gotuj na małym ogniu jeszcze ok. 10 minut. Gdy dynia będzie miękka dodaj mleko i zmiksuj całość blenderem. Zaparz kawę, dodaj syrop dyniowy i syrop klonowy. Następnie całość zalej spienionym mlekiem i udekoruj warstwą bitej śmietany. Kawę udekoruj cynamonem.